Личные доходы американских потребителей в июле выросли на 0.4%, личные расходы увеличились на 0.5%

Москва, 29 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в июле выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в июне.

Аналитики прогнозировали рост июльского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли на 0.2% после нулевого изменения в июне.

Личные расходы американских потребителей в июле выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в июне (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в июле на 0.5%.

Норма сбережений в июле составила 4.4%, как и месяцем ранее. Июньское значение пересмотрено с 4.5%.