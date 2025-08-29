Курс доллара 80.3316   Курс евро 94.0479  
вчера 17:03

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за август пересмотрен в сторону понижения, инфляционные ожидания уменьшились

Москва, 29 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за август пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением и составил 58.2.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра на уровне 58.6.

В июле значение индекса составило 61.7.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, во второй половине августа составил 4.8% против 4.9% в начале месяца и 4.5% в июле.

