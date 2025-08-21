Курс доллара 80.2548   Курс евро 93.5049  
вчера 17:03

Индекс опережающих экономических индикаторов США в июле снизился на 0.1%

Москва, 21 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в июле снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.3% в июне.

Аналитики прогнозировали снижение июльского показателя на 0.1%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

