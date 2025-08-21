Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июле выросли на 2% (расширенное сообщение)

Москва, 21 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в июле выросли на 2.0% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.01 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 3.92 млн домов.

По сравнению с июлем 2024 года продажи жилья на вторичном рынке расширились на 0.8%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 422.4 тыс. долл, повысившись на 0.2% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу июля составили 1.55 млн доступных покупателям домов, увеличившись на 0.6% по сравнению с июнем и на 15.7% в годовом сравнении.

В июле потребовалось бы 4.6 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами против 4.7 в предыдущем месяце и 4.0 годом ранее.

Период пребывания в статусе «продаваемого» для всех типов домов в июле в среднем составил 28 дней против 27 в июне и 24 в июле 2024 года.

По данным агентской ипотечной компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой в июле достигла 6.72% годовых в сравнении с 6.82% в июне и 6.85% годом ранее.