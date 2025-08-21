Индекс Services PMI США в августе умеренно снизился

Москва, 21 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в августе снизился до 55.4 пункта против 55.7 месяцем ранее.
Несмотря на снижение, индекс остался в положительной области, двигаясь выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в сфере услуг США.
Аналитики прогнозировали снижение индекса до 54.2.
Сфера услуг отвечает за формирование порядка 2/3 ВВП США.