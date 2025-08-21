Курс доллара 80.2548   Курс евро 93.5049  
21 августа 2025 г.Индекс Services PMI США в августе умеренно сниз...
вчера 16:50

Индекс Services PMI США в августе умеренно снизился

Москва, 21 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в августе снизился до 55.4 пункта против 55.7 месяцем ранее.

Несмотря на снижение, индекс остался в положительной области, двигаясь выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в сфере услуг США.

Аналитики прогнозировали снижение индекса до 54.2.

Сфера услуг отвечает за формирование порядка 2/3 ВВП США.

