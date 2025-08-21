Курс доллара 80.2548   Курс евро 93.5049  
Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:37

Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 30 тыс.

Москва, 21 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 августа, составило 235 тыс., повысившись на 11 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 226 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 224 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 4.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 226.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 августа, выросло на 30 тыс. и составило 1.972 млн, достигнув максимального уровня за период с 6 ноября 2021 года.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.953 млн до 1.942 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась 6.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.955 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 2 августа, сократилось на 26.3 тыс. и составило 2.01 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.91 млн.

