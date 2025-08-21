Курс доллара 80.2548   Курс евро 93.5049  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости21 августа 2025 г.Индекс деловой активности в производственном се...
вчера 15:32

Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в июле вышел в отрицательную область

Москва, 21 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального резервного банка Филадельфии, индекс деловой активности в производственном секторе региона в июле снизился до (-0.3) пункта против 15.9 в июне.

Аналитики ожидали снижения индекса до 6.8.

Индекс представляет собой результаты ежемесячного опроса около ста ведущих производственных компаний Филадельфии (восточная Пенсильвания, Делавэр и южный Нью-Джерси) об их отношении к текущей экономической ситуации, а также ожиданиях на ближайшие шесть месяцев. Значение индекса ниже нулевой отметки свидетельствует о замедлении темпов развития экономики.

Индекс Philadelphia Fed Manufacturing наряду с индексом Empire State Manufacturing является опережающим индикатором общенационального индекса ISM Manufacturing, который публикуется двумя неделями позднее.

Другие новости

вчера
16:48
Индекс Manufacturing PMI США в августе вырос
вчера
16:25
"Золотое яблоко" выйдет на рынок Китая в 2026 году - ритейлер
вчера
15:56
Более 41 млрд руб направят на модернизацию ЖКХ по РФ и развитие Дальнего Востока и Арктики
вчера
15:37
Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 30 тыс.
вчера
15:32
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в июле вышел в отрицательную область
вчера
15:31
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло на 11 тыс.
вчера
15:14
ЕС планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США
вчера
14:45
ЕС намерен отменить пошлины на все промышленные товары из США - заявление
вчера
14:23
"Самолет" объяснил задержки в ЖК, из-за которых завели уголовное дело
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.