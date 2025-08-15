Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в июле сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в июне (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали нулевую динамику июльского показателя.

По сравнению с июнем 2024 года объём промышленного производства в США вырос на 1.4%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в июле составил 77.5% против 77.7% в июне (пересмотрено с 77.6%). Годом ранее – в июле 2024 года показатель составлял 77.6%.

В среднем за 1972-2024 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.