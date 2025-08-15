Объём товарно-материальных запасов компаний США в июне вырос на 0.2%

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в июне вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после сохранения неизменным в мае.

Объём продаж товарно-материальных запасов в июне вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после снижения на 0.4% в мае.

Соотношение запасов к продажам составило 1.38 против 1.41 годом ранее.