Объём розничных продаж в США в июле вырос на 0.5%
сегодня 15:41

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в июле вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после его роста на 0.9% в июне (пересмотрено с +0.6%).

По сравнению с июлем 2024 года розничные продажи выросли на 3.9%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в июле вырос на 0.3% после повышения на 0.8% месяцем ранее (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в июле на 0.3%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, вырос на 3.7%.

