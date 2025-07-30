Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в июне снизился на 0.8%

Москва, 30 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в июне снизился на 0.8% по сравнению с майским показателем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс упал на 2.8%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в июне, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.