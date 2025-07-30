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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 июля 2025 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.54 млн баррелей

Москва, 30 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 25 июля, увеличились на 1.54 млн барр., запасы бензина сократились на 1.74 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 4.19 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, увеличились на 0.47 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.6 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.9 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.1 млн барр.

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