Индекс потребительского доверия в США в июле умеренно вырос

Москва, 29 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в июле вырос до 97.2 пунктов против 95.2 месяцем ранее (пересмотрен с 93.0).

Аналитики прогнозировали июльский показатель на уровне 95.9.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и развития бизнеса в США в настоящее время.