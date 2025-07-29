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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 июля 2025 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в мае снизился н...
сегодня 16:10

FHFA: Индекс цен на дома в США в мае снизился на 0.2%

Москва, 29 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в мае снизился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.3% в апреле (пересмотрено с -0.4%).

Аналитики прогнозировали снижение майского показателя на 0.1%.

В годовом сравнении индекс вырос на 2.8%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

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