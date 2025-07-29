Москва, 29 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в мае снизился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.3% в апреле (пересмотрено с -0.4%).
Аналитики прогнозировали снижение майского показателя на 0.1%.
В годовом сравнении индекс вырос на 2.8%.
Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.