Москва, 29 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в мае снизился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.3% в апреле (пересмотрено с -0.4%).

Аналитики прогнозировали снижение майского показателя на 0.1%.

В годовом сравнении индекс вырос на 2.8%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.