Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в мае вновь замедлил повышение

Москва, 29 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в мае снизился на 0.34% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, повысившись на 2.8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 2.9% в годовом сравнении после его роста на 3.4% в апреле.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в мае снизился на 0.31% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 3.35% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в мае по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0.29% с учетом сезонных колебаний, увеличившись на 2.25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.