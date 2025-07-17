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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июля 2025 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
17.07.2025 15:48

Число повторных обращений по безработице в США за неделю выросло на 2 тыс.

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 12 июля, составило 221 тыс., сократившись на 7 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 233 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 228 тыс., пересмотрено с 227 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 6.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 229.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 5 июля, увеличилось на 2 тыс. и составило 1.956 млн.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.965 млн до 1.954 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 4.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.958 млн. Показатель обновил максимальный уровень за период с 20 ноября 2021 года.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 28 июня, сократилось на 4.1 тыс. и составило 1.926 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.818 млн.

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