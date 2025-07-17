Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в июне вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1% после сокращения на 0.9% в мае.

По сравнению с июнем 2024 года розничные продажи выросли на 3.9%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в июне вырос на 0.5% после сокращения на 0.2% месяцем ранее (пересмотрено с -0.3%).

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в июне на 0.3%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, вырос на 3.3%.