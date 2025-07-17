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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июля 2025 г.Объём розничных продаж в США в июне вырос на 0.6%
сегодня 15:38

Объём розничных продаж в США в июне вырос на 0.6%

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в июне вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1% после сокращения на 0.9% в мае.

По сравнению с июнем 2024 года розничные продажи выросли на 3.9%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в июне вырос на 0.5% после сокращения на 0.2% месяцем ранее (пересмотрено с -0.3%).

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в июне на 0.3%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, вырос на 3.3%.

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