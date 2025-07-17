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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июля 2025 г.Цены на импорт в США в июне выросли на 0.1%, це...
сегодня 15:42

Цены на импорт в США в июне выросли на 0.1%, цены на экспорт увеличились на 0.5%

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в июне выросли на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.4% в мае (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали повышение показателя в июне на 0.3%.

По сравнению с июнем 2024 года цены на импорт уменьшились на 0.2%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.5% после сокращения на 0.6% в мае (пересмотрено с -0.9%).

По сравнению с июнем 2024 года цены на экспорт выросли на 2.8%.

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