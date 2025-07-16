Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в июне вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в мае (пересмотрено с -0.2%).

Аналитики прогнозировали повышение июньского показателя на 0.1%.

По сравнению с июнем 2024 года объём промышленного производства в США вырос на 0.7%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в июне составил 77.6% против 77.5% в мае (пересмотрено с 77.4%). Годом ранее – в июне 2024 года показатель составлял 78.2%.

В среднем за 1972-2024 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.