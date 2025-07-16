Индекс цен производителей США в июне не изменился

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в июне не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в мае (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали увеличение июньского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 2.3% против 2.7% в мае (пересмотрен с +2.6%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 2.5%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в июне также не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в мае (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали увеличение июньского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 2.6% против 3.2% в мае (пересмотрен с +3.0%).

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 2.7%.