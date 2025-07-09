Курс доллара 78.1727   Курс евро 91.4175  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости9 июля 2025 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7.1 млн баррелей

Москва, 9 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 4 июля, выросли на 7.1 млн барр., запасы бензина сократились на 2.2 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.8 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, увеличились на 0.1 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.5 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.3 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.4 млн барр.

Другие новости

вчера
17:40
Спрос на Геленджик с открытием аэропорта может вырасти в 1,5-2 раза - АТОР
вчера
17:34
EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 7.1 млн баррелей, запасы нефтепродуктов сократились на 3.5 млн баррелей
вчера
17:34
"АЭРОФЛОТ" ОТКРОЕТ ПРОДАЖУ АВИАБИЛЕТОВ ИЗ МОСКВЫ В ГЕЛЕНДЖИК 9 ИЮЛЯ - КОМПАНИЯ
вчера
17:30
"Лукойл" примет участие в газовом проекте Marine VI в Конго - министр республики
вчера
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7.1 млн баррелей
вчера
17:10
Строительство нефтепродуктопровода в Конго планируется начать в 2026 г - министр
вчера
17:10
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в мае снизился на 0.3%
вчера
17:09
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС ЮАНЯ НА ЧЕТВЕРГ - 10,85 РУБ, ДОЛЛАРА - 78,17 РУБ, ЕВРО - 91,42 РУБ - ЦБ РФ
вчера
17:01
Возможность безопасных полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами - Минтранс
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.