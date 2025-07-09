Москва, 9 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в мае снизился на 0.3 по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.1% в апреле (пересмотрено с -0.2%).

Аналитики прогнозировали пересмотр предварительного майского показателя с (-0.3%) до (-0.2%).

Объём оптовых продаж в мае сократился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в апреле (пересмотрено с +0.1%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в мае составил 1.30 против 1.34 годом ранее.