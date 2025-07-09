Курс доллара 78.1727   Курс евро 91.4175  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости9 июля 2025 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
вчера 17:10

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в мае снизился на 0.3%

Москва, 9 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в мае снизился на 0.3 по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.1% в апреле (пересмотрено с -0.2%).

Аналитики прогнозировали пересмотр предварительного майского показателя с (-0.3%) до (-0.2%).

Объём оптовых продаж в мае сократился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в апреле (пересмотрено с +0.1%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в мае составил 1.30 против 1.34 годом ранее.

Другие новости

вчера
17:34
"АЭРОФЛОТ" ОТКРОЕТ ПРОДАЖУ АВИАБИЛЕТОВ ИЗ МОСКВЫ В ГЕЛЕНДЖИК 9 ИЮЛЯ - КОМПАНИЯ
вчера
17:30
"Лукойл" примет участие в газовом проекте Marine VI в Конго - министр республики
вчера
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7.1 млн баррелей
вчера
17:10
Строительство нефтепродуктопровода в Конго планируется начать в 2026 г - министр
вчера
17:10
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в мае снизился на 0.3%
вчера
17:09
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС ЮАНЯ НА ЧЕТВЕРГ - 10,85 РУБ, ДОЛЛАРА - 78,17 РУБ, ЕВРО - 91,42 РУБ - ЦБ РФ
вчера
17:01
Возможность безопасных полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами - Минтранс
вчера
16:45
Nvidia стала первой в истории компанией, чья капитализация превысила $4 трлн
вчера
16:30
Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета Соцфонда РФ за 2024 год
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.