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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 июля 2025 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на...
09.07.2025 17:34

EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 7.1 млн баррелей, запасы нефтепродуктов сократились на 3.5 млн баррелей

Москва, 9 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 4 июля, вырос на 7.1 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали сокращение запасов нефти на 1.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 2.7 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 0.8 млн барр.

Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 0.2 млн барр., составив 403 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR на 229,6 млн барр. ниже, чем в 2021 году.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе увеличились на 0.5 млн барр. и составили 21.2 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.385 млн барр. в сутки против 13.433 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 4 июля, выросли на 7.1 млн барр., запасы бензина сократились на 2.2 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.8 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.1 млн барр.

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