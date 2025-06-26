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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июня 2025 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
вчера 17:14

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в мае вырос на 1.8%

Москва, 26 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в мае вырос на 1.8% по сравнению с апрельским показателем.

Индекс составил 72.6 пункта в сравнении историческим минимумом 70.6, который был достигнут в январе текущего года.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В годовом сравнении индекс вырос на 1.1%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в мае, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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