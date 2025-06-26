Курс доллара 78.2117   Курс евро 91.6601  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июня 2025 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:58

Число повторных обращений по безработице в США увеличилось на 37 тыс.

Москва, 26 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 июня, составило 236 тыс., сократившись на 10 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 244 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 246 тыс., пересмотрено с 245 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 245 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 июня, выросло на 37 тыс. и составило 1.974 млн, достигнув максимального уровня за период с 6 ноября 2021 года.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.945 млн до 1.937 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 16.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.941 млн. Показатель обновил максимальный уровень за период с 20 ноября 2021 года.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 7 июня, уменьшилось на 12.7 тыс. и составило 1.84 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.75 млн.

Другие новости

вчера
17:36
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС ЮАНЯ НА ПЯТНИЦУ - 10,93 РУБ, ДОЛЛАРА - 78,21 РУБ, ЕВРО - 91,66 РУБ - ЦБ РФ
вчера
17:21
ИНДЕКС МОСБИРЖИ ПОДНЯЛСЯ ВЫШЕ 2800 ПУНКТОВ ВПЕРВЫЕ С 19 ИЮНЯ - ДАННЫЕ ТОРГОВ
вчера
17:14
Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в мае вырос на 1.8%
вчера
16:06
Международные резервы РФ с 13 по 20 июня выросли на 0,6%, до $687,2 млрд - ЦБ
вчера
15:58
Число повторных обращений по безработице в США увеличилось на 37 тыс.
вчера
15:53
Объём заказов на товары длительного пользования в США в мае вырос на 16.4%
вчера
15:39
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 10 тыс.
вчера
15:38
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в мае сократился на 0.3%
вчера
15:36
Дефицит товарного торгового баланса США в мае расширился на 11.1%
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.