Число повторных обращений по безработице в США увеличилось на 37 тыс.

Москва, 26 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 июня, составило 236 тыс., сократившись на 10 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 244 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 246 тыс., пересмотрено с 245 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 245 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 июня, выросло на 37 тыс. и составило 1.974 млн, достигнув максимального уровня за период с 6 ноября 2021 года.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.945 млн до 1.937 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 16.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.941 млн. Показатель обновил максимальный уровень за период с 20 ноября 2021 года.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 7 июня, уменьшилось на 12.7 тыс. и составило 1.84 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.75 млн.