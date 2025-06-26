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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июня 2025 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 15:53

Объём заказов на товары длительного пользования в США в мае вырос на 16.4%

Москва, 26 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в мае вырос на 16.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 8.4%.

В апреле объём заказов на товары длительного пользования сократился на 6.6% (пересмотрен с -6.3%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в мае вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.1% после его нулевого изменения в апреле (пересмотрен с +0.2%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в мае вырос на 1.7% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 1.4% в апреле (пересмотрен с -1.3%).

Аналитики прогнозировали повышение майского показателя на 0.1%.

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