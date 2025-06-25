EIA: коммерческие запасы нефти в США сократились на 5.8 млн барр., запасы нефтепродуктов снизились на 6.2 млн барр.

Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 20 июня, снизился на 5.8 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали сокращение запасов нефти на 1.3 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 2.1 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 0.2 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 4.1 млн барр.

Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 0.7 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 0.2 млн барр., составив 402.5 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR почти на 230 млн барр. ниже, чем в 2021 году.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе уменьшились на 0.5 млн барр. и составили 22.2 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.435 млн барр. в сутки против 13.431 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 20 июня, сократились на 4.28 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.76 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.03 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.08 млн барр.