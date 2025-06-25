Продажи новых домов в США в мае сократились на 13.7% (расширенное сообщение)

Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в мае сократились на 13.7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 623 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 722 тыс. в апреле (пересмотрено с 743 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в мае число проданных новых домов составит 694 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с маем 2024 года продажи новых домов уменьшились на 6.3%.

В целом, в прошлом месяце было продано 56 тыс. новых домов против 67 тыс. в апреле и 63 тыс. в марте. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 14 тыс. домов), менее 300 тыс. долларов (11 тыс. домов) и от 400 тыс. до 499.9 тыс. (10 тыс. домов). Кроме того, было продано 8 тыс. домов стоимостью от 500 тыс. до 599.9 тыс. долларов, 9 тыс. домов стоимостью от 600 тыс. до 799.9 тыс. долларов, 2 тыс. домов стоимостью от 800 тыс. до 999.9 тыс. долларов и 3 тыс. домов стоимостью от 1 млн долларов.

Медианная цена проданного дома (median price) составила 426.6 тыс. долларов против 411.4 тыс. в апреле и 403.7 тыс. в марте. В мае 2024 года медианная цена проданного дома составляла 414.3 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 522.2 тыс. долларов против 511.2 тыс. в апреле и 506.2 тыс. в марте. В мае 2024 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 499.3 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец мая составили 507 тыс. единиц против 500 тыс. в апреле и 505 тыс. в марте.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 9.8 месяца против 8.3 в апреле и 9.2 в марте.