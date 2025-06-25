Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.3 млн барр.

Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 20 июня, сократились на 4.28 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.76 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.03 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, уменьшились на 0.08 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.3 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.2 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.7 млн барр.