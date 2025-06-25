Курс доллара 78.1959   Курс евро 91.0599  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июня 2025 г. Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США н...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.3 млн барр.

Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 20 июня, сократились на 4.28 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.76 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.03 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, уменьшились на 0.08 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.3 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.2 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.7 млн барр.

Другие новости

вчера
19:00
ДОБЫЧА УГЛЯ В РОССИИ В ЯНВАРЕ-МАЕ ВЫРОСЛА НА 1,4%, ДО 182 МЛН ТОНН - РОССТАТ
вчера
17:52
УЧАСТНИКИ ТОПЛИВНОГО РЫНКА ОБСУЖДАЮТ ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ БЕНЗИНА ИЗ РФ ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ НЕФТЕКОМПАНИЙ - ИСТОЧНИКИ РИА НОВОСТИ
вчера
17:34
EIA: коммерческие запасы нефти в США сократились на 5.8 млн барр., запасы нефтепродуктов снизились на 6.2 млн барр.
вчера
17:30
ЦБ РФ предложил изменить подход к оценке экономического положения банков
вчера
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.3 млн барр.
вчера
17:11
Продажи новых домов в США в мае сократились на 13.7% (расширенное сообщение)
вчера
17:02
Продажи новых домов в США в мае сократились на 13.7%
вчера
16:54
Рубио заявил, что конгресс США вскоре обсудит вопрос ужесточения санкций против РФ
вчера
16:26
Порядка 10 документов планируется подписать на саммите ЕАЭС в Минске - Ушаков
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.