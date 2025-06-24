Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в апреле замедлил повышение в годовом сравнении

Москва, 24 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в апреле снизился на 0.31% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, повысившись на 3.4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 4.2% в годовом сравнении после его роста на 4.1% в марте.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в апреле снизился на 0.26% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем и на 4.1% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в апреле по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0.41% с учетом сезонных колебаний, увеличившись на 2.7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.