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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июня 2025 г. FHFA: Индекс цен на дома в США в апреле сниз...
сегодня 16:04

FHFA: Индекс цен на дома в США в апреле снизился на 0.4%

Москва, 24 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в апреле снизился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после нулевого изменения в марте (пересмотрено с -0.1%).

Аналитики прогнозировали повышение апрельского показателя на 0.1%.

В годовом сравнении индекс вырос на 3.0%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

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