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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июня 2025 г.Дефицит платёжного баланса США в I квартале рас...
сегодня 15:33

Дефицит платёжного баланса США в I квартале расширился на 44.3%

Москва, 24 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США в I квартале 2025 года расширился на 44.3% до 450.2 млрд долл в сравнении с дефицитом в 312.0 млрд долл в IV квартале 2024 года (пересмотрен с -303.9 млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с января по март 2025 года отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 444 млрд долл.

В соотношении с ВВП дефицит платёжного баланса США в I квартале составил 6.0% в сравнении с 4.2% в IV квартале 2024 года (пересмотрен с 4.1%) и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.

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