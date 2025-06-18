Глава ФРС США Джером Пауэлл ожидает повышения инфляции из-за новых пошлин

Москва, 18 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 18 июня, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что текущая инфляция «несколько превышает» целевой показатель, при этом уровень безработицы в США остается низким и находится в узком диапазоне, условия на рынке труда в целом сбалансированы.

Глава ФРС отметил, что проинфляционное влияние новых тарифов на импорт может быть разовым или «более устойчивым». По его словам, обязанность ФРС - не допустить, чтобы разовое повышение стало долгосрочной проблемой.

Пауэлл заявил, что прогнозы – это не план, и они подвержены неопределенности. Потребуется «некоторое время», чтобы увидеть перенос связанной с тарифами инфляции на потребительский рынок. По его словам, многие компании ожидают этого переноса, однако пик неопределенности уже прошел, уровень неопределенности начал снижаться. Пауэлл полагает, что следует подождать еще «пару месяцев», чтобы принять «более разумное решение» [по ключевой ставке – прим. МФД].

Напомним, по итогам состоявшегося 17-18 июня заседания Федерального Комитета по открытым рынкам (FOMC) целевой диапазон ставки по федеральным фондам был оставлен без изменений на уровне 4.25-4.50%. Ставка оставлена на прежнем уровне в четвертый раз подряд. Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков.

Реакция фондовых индексов США на решение FOMC и комментарии главы ФРС оказалась умеренно позитивной. К 22:00 мск в ходе торгов на NYSE индексы DJIA, S&P 500 и Nasdaq Composite почти не изменились относительно уровней предыдущего закрытия.

Индекс доллара США к 22:00 мск достиг отметки 98.86 (+0.04%). Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 1.4 б.п. до 4.402%, доходность 30-летних казначейских облигаций повысилась на 0.6 б.п. до 4.899%.