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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июня 2025 г.ФРС США ухудшила экономический прогноз и повыси...
вчера 21:28

ФРС США ухудшила экономический прогноз и повысила прогноз по ключевой ставке на 2026-2027 г.г.

Москва, 18 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 18 июня, были объявлены итоги заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC). Члены Комитета приняли решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 4.25-4.50%.

После заседания FOMC были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ключевой ставке и перспективам американской экономики. По сравнению с мартовской оценкой медианный прогноз членов ФРС по ставке, указывающий на перспективы монетарной политики, на 2025 год оставлен без изменений, а на 2026-2027 годы пересмотрен в сторону повышения.

В 2025 году ожидается медианная ставка по федеральным фондам на уровне 3.9%, в 2026 году – 3.6% (мартовский прогноз: 3.4%), в 2027 году – 3.4% (ранее: 3.1%). В долгосрочной перспективе ставка ожидается на уровне 3.0% (без изменений).

Средний прогноз по ставке, из которого исключены по три экстремума с обоих концов кривой (central tendency), сохранен на прежнем уровне: на 2025 год в диапазоне 3.9-4.4%, на 2026 - 3.1-3.9%, на 2027 год - 2.9-3.6%, на долгосрочную перспективу - 2.6-3.6%.

Кроме того, по итогам заседания ФРС понизила прогноз по динамике ВВП США и ухудшила прогноз по безработице и инфляции.

В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что реальный ВВП США в 2025 году увеличится на 1.4% (ранее: 1.7%), в 2026 году вырастет на 1.6% (ранее: 1.8%), в 2027 году повысится на 1.8% (без изменений). В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 1.8% (без изменений).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2025 год составил 4.5% (ранее: 4.4%); на 2026 год: 4.5% (ранее: 4.3%); на 2027 год: 4.4% (ранее: 4.3%); на долгосрочную перспективу: 4.2% (без изменений).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) составил на 2025 год: 3.0% (ранее: 2.7%); на 2026 год: 2.4% (ранее: 2.2%); на 2027 год: 2.1% (ранее: 2.0%); на долгосрочную перспективу: 2.0% (без изменений).

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) составил на 2025 год: 3.1% (ранее: 2.8%); на 2026 год: 2.4% (ранее: 2.2%); на 2027 год: 2.1% (ранее: 2.0%).

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