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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июня 2025 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:47

Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось на 6 тыс.

Москва, 18 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 июня, составило 245 тыс., сократившись на 5 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 246 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 250 тыс., пересмотрено с 248 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 4.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 245.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 июня, сократилось на 6 тыс. и составило 1.945 млн.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.956 млн до 1.951 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 13 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.926 млн. Показатель достиг максимального уровня за период с 20 ноября 2021 года.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 31 мая, увеличилось на 70.75 тыс. и составило 1.855 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.73 млн.

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