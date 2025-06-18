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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июня 2025 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
вчера 15:34

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в мае уменьшилось на 2%

Москва, 18 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в мае уменьшилось на 2.0% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1393 тыс. в годовом исчислении против 1422 тыс. в апреле (пересмотрено с 1412 тыс.).

Аналитики ожидали, что в мае число выданных разрешений на строительство составит 1420 тыс.

В годовом сравнении число выданных разрешений сократилось на 1.0%.

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