Председатель правления Банка «Хлынов» озвучил проблематику регионального банкинга

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Илья Прозоров, председатель правления Банка «Хлынов» выступил с рядом инициатив, направленных на поддержку и развитие региональных банков на VII Съезде Ассоциации банков России. Он отметил, что малые и средние банки сталкиваются с высокими затратами на внедрение новых технологий и соблюдение регуляторных требований, что негативно сказывается на их прибыльности. «Кредитные организации несут большие затраты, даже на незначительные с точки зрения бизнес-эффекта решения. Например, доработка функционала СБП (Системы быстрых платежей), альтернатива которому уже существует на рынке, — требует от нас значительных материальных и ресурсных затрат, при этом, не предусматривая монетизации», — подчеркнул Прозоров.

Он также обратил внимание на снижение комиссионных доходов из-за бесплатных услуг и роста расходов на транзакционные SMS, что создает дополнительное давление на бизнес. «Стоимость транзакционных SMS за последние годы увеличилась в 3 раза, а бесплатные услуги, такие как прием коммунальных платежей и переводы через СБП, уменьшают доходы и требуют дополнительных затрат», — отметил он. В этой связи Илья Прозоров предложил рассмотреть меры по регулированию рынка SMS-услуг и взаимодействию с правительством, а также Банком России.

Отдельное внимание было уделено теме альянсов и объединений региональных банков, предложенных Банком России. Илья Прозоров выразил мнение, что идея открытия API небольшими банками в рамках пилотного проекта может быть перспективной. «Это откроет новые возможности для расширения продуктовой линейки, повышения рейтингов и улучшения сервиса для клиентов», — заявил он. Особое значение в выступлении имел акцент на роли региональных банков для развития экономики регионов, стимулирования конкуренции и инвестиций. По словам Прозорова, региональные банки способствуют развитию местной деловой активности и формированию современной финансовой культуры, что важно для стабильности и роста всей экономики.

В завершение своего выступления Илья Прозоров призвал к активному сотрудничеству с IT-компаниями и использованию недорогих цифровых решений, чтобы повысить конкурентоспособность и безопасность малых и средних банков. Он подчеркнул, что развитие регионального банкинга — это ключ к устойчивому развитию регионов и укреплению финансовой системы страны.

Таким образом, Съезд отметил важность комплексных мер по поддержке банковского сектора, включая развитие цифровых технологий, регулирование тарифов и стимулирование региональных банков.