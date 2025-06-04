Курс доллара 78.5025   Курс евро 89.3108  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости4 июня 2025 г.Председатель правления Банка «Хлынов» озвучил п...
вчера 18:36

Председатель правления Банка «Хлынов» озвучил проблематику регионального банкинга

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Илья Прозоров, председатель правления Банка «Хлынов» выступил с рядом инициатив, направленных на поддержку и развитие региональных банков на VII Съезде Ассоциации банков России. Он отметил, что малые и средние банки сталкиваются с высокими затратами на внедрение новых технологий и соблюдение регуляторных требований, что негативно сказывается на их прибыльности. «Кредитные организации несут большие затраты, даже на незначительные с точки зрения бизнес-эффекта решения. Например, доработка функционала СБП (Системы быстрых платежей), альтернатива которому уже существует на рынке, — требует от нас значительных материальных и ресурсных затрат, при этом, не предусматривая монетизации», — подчеркнул Прозоров.

Он также обратил внимание на снижение комиссионных доходов из-за бесплатных услуг и роста расходов на транзакционные SMS, что создает дополнительное давление на бизнес. «Стоимость транзакционных SMS за последние годы увеличилась в 3 раза, а бесплатные услуги, такие как прием коммунальных платежей и переводы через СБП, уменьшают доходы и требуют дополнительных затрат», — отметил он. В этой связи Илья Прозоров предложил рассмотреть меры по регулированию рынка SMS-услуг и взаимодействию с правительством, а также Банком России.

Отдельное внимание было уделено теме альянсов и объединений региональных банков, предложенных Банком России. Илья Прозоров выразил мнение, что идея открытия API небольшими банками в рамках пилотного проекта может быть перспективной. «Это откроет новые возможности для расширения продуктовой линейки, повышения рейтингов и улучшения сервиса для клиентов», — заявил он. Особое значение в выступлении имел акцент на роли региональных банков для развития экономики регионов, стимулирования конкуренции и инвестиций. По словам Прозорова, региональные банки способствуют развитию местной деловой активности и формированию современной финансовой культуры, что важно для стабильности и роста всей экономики.

В завершение своего выступления Илья Прозоров призвал к активному сотрудничеству с IT-компаниями и использованию недорогих цифровых решений, чтобы повысить конкурентоспособность и безопасность малых и средних банков. Он подчеркнул, что развитие регионального банкинга — это ключ к устойчивому развитию регионов и укреплению финансовой системы страны.

Таким образом, Съезд отметил важность комплексных мер по поддержке банковского сектора, включая развитие цифровых технологий, регулирование тарифов и стимулирование региональных банков.

Другие новости

вчера
19:01
Инфляция в России на 2 июня замедлилась до 9,66% в годовом выражении - Минэкономразвития
вчера
19:00
Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,1%, дизтопливо на 0,06% - Росстат
вчера
19:00
Инфляция в России за период с 27 мая по 2 июня составила 0,05% - Росстат
вчера
18:57
Российский рынок акций повысился на 0,09% за основную сессию
вчера
18:36
Председатель правления Банка «Хлынов» озвучил проблематику регионального банкинга
вчера
18:36
VK Tech и "Дом.РФ" будут развивать ИИ-технологии для стройотрасли
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 5 апреля
вчера
18:16
Металлургия ЕС "утонет" из-за пошлин США на сталь, если не принять защитных мер – Eurofer
вчера
17:57
Российские ИИ-сервисы сопоставимы по качеству с ChatGPT - Шадаев
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.