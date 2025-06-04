Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 5 апреля

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск Средняя заработная плата в Японии;
04:30 мск: Товарный торговый баланс Австралии;
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin);
06:35 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии;
09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии;
11:00 мск: Розничные продажи в Италии;
11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании;
12:00 мск Индекс цен производителей еврозоны;
14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США;
15:15 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;
15:15 мск Заявление ЕЦБ по монетарной политике;
15:30 мск: Торговый баланс Канады;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США, финал;
15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США, финал;
15:30 мск Торговый баланс США;
15:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;
17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
20:30 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции.