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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 июня 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 5 апреля

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Средняя заработная плата в Японии;

04:30 мск: Товарный торговый баланс Австралии;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin);

06:35 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании;

12:00 мск Индекс цен производителей еврозоны;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США;

15:15 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

15:15 мск Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

15:30 мск: Торговый баланс Канады;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США, финал;

15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США, финал;

15:30 мск Торговый баланс США;

15:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:30 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции.

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