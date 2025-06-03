Объём производственных заказов в США в апреле снизился на 3.7%

Москва, 3 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в апреле снизился на 3.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 3.4% в марте (пересмотрено с +4.3%).

Аналитики прогнозировали снижение объёма заказов в промышленности США в апреле на 3.1%.

Объём заказов на товары длительного пользования в апреле, согласно финальному отчёту, сократился на 6.3% по сравнению с предыдущим месяцем, что совпало с предварительными данными. В марте показатель увеличился на 7.6%.