Курс доллара 78.8549   Курс евро 89.9267  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости3 июня 2025 г.Объём производственных заказов в США в апреле с...
вчера 17:06

Объём производственных заказов в США в апреле снизился на 3.7%

Москва, 3 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в апреле снизился на 3.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 3.4% в марте (пересмотрено с +4.3%).

Аналитики прогнозировали снижение объёма заказов в промышленности США в апреле на 3.1%.

Объём заказов на товары длительного пользования в апреле, согласно финальному отчёту, сократился на 6.3% по сравнению с предыдущим месяцем, что совпало с предварительными данными. В марте показатель увеличился на 7.6%.

Другие новости

вчера
18:47
Мордашов предложил правительству создать госпрограмму по развитию АСУ ТП в промышленности
вчера
18:30
АВТОВАЗ АКТУАЛИЗИРОВАЛ ПРОГНОЗ ПО ПРОДАЖАМ LADA В ИЮНЕ ДО СНИЖЕНИЯ НА 30-35% - ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ
вчера
17:50
Рубль торгуется в сдержанном минусе к юаню на Московской бирже во вторник
вчера
17:30
"Бюро 1440" обеспечит доступ к спутниковой связи 4 регионам Дальнего Востока и Арктики
вчера
17:06
Объём производственных заказов в США в апреле снизился на 3.7%
вчера
17:03
Число открытых вакансий на рынке труда США в апреле выросло почти на 200 тыс.
вчера
16:21
Западные санкции сильно не повлияли на российский экспорт алмазов в 2024 г - эксперт
вчера
15:23
"Ростех" планирует в IV квартале начать "пилот" платформы для управления производством
вчера
15:09
Путин в среду обсудит с кабмином технологический суверенитет коммуникационных сервисов
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.