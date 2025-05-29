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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 мая 2025 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
29.05.2025 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.24 млн барр.

Москва, 29 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 23 мая, сократились на 4.24 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.53 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 1.3 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, снизились на 0.34 млн барр.

Сегодня в 19:00 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.6 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.3 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.9 млн барр.

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