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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 мая 2025 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
29.05.2025 17:06

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в апреле снизился на 6.3%

Москва, 29 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в апреле снизился на 6.3% по сравнению с мартовским показателем.

Индекс составил 71.3 пункта в сравнении историческим минимумом 70.6, который был достигнут в январе текущего года.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали сокращение показателя на 0.9%.

В годовом сравнении индекс снизился на 2.5%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в апреле, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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