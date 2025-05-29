Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в апреле снизился на 6.3%

Москва, 29 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в апреле снизился на 6.3% по сравнению с мартовским показателем.

Индекс составил 71.3 пункта в сравнении историческим минимумом 70.6, который был достигнут в январе текущего года.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали сокращение показателя на 0.9%.

В годовом сравнении индекс снизился на 2.5%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в апреле, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.