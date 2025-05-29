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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 мая 2025 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США сократилис...
29.05.2025 19:28

EIA: коммерческие запасы нефти в США сократились на 2.8 млн барр., запасы нефтепродуктов уменьшились на 3.1 млн барр.

Москва, 29 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 23 мая, снизился на 2.8 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали сокращение запасов нефти на 0.6 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 2.4 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 0.7 млн барр.

Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 0.9 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 0.8 млн барр., составив 401.3 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR на 231.5 млн барр. ниже, чем в 2021 году.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе повысились на 0.1 млн барр. и составили 23.5 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.401 млн барр. в сутки против 13.392 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 23 мая, сократились на 4.24 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.53 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 1.3 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 0.34 млн барр.

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