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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 мая 2025 г.Индекс потребительского доверия в США в мае зна...
27.05.2025 17:07

Индекс потребительского доверия в США в мае значительно вырос

Москва, 27 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в мае вырос до 98.0 пунктов против 85.7 месяцем ранее (пересмотрен с 86.0).

Аналитики прогнозировали майский показатель на уровне 87.1.

Индекс оценки текущей ситуации вырос на 2.4 пункта до 135.9.

Индекс ожиданий повысился на 18.4 пункта до 72.8.

Индекс ожиданий, несмотря на повышение, остался ниже пороговой отметки 80 пунктов, что указывает на риски рецессии в США в следующие 8-12 месяцев, по оценке Conference Board.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и развития бизнеса в США в настоящее время.

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