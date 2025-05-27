Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 28 апреля

Москва, 27 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:00 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;
05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
05:00 мск Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;
05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;
05:10 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;
09:00 мск: Цены на импорт в Германии;
09:45 мск: Потребительские расходы во Франции;
09:45 мск Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции, финальный отчёт;
09:45 мск: ВВП Франции, предварительно;
10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии;
11:00 мск Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;
16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда;
21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.