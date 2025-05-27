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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 мая 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
27.05.2025 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 28 апреля

Москва, 27 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:00 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;

05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

05:00 мск Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;

05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

05:10 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

09:00 мск: Цены на импорт в Германии;

09:45 мск: Потребительские расходы во Франции;

09:45 мск Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции, финальный отчёт;

09:45 мск: ВВП Франции, предварительно;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии;

11:00 мск Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

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