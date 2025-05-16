Цены на импорт в США и экспорт из США в апреле выросли на 0.1%

Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в апреле выросли на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.4% в марте (пересмотрено с -0.1%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя в апреле на 0.4%.

По сравнению с апрелем 2024 года цены на импорт повысились на 0.1%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.1% после повышения на 0.1% в марте (пересмотрено с 0.0%).

По сравнению с апрелем 2024 года цены на экспорт выросли на 2.0%.