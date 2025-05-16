Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в апреле сократилось на 4.7%

Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в апреле сократилось на 4.7% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1412 тыс. в годовом исчислении против 1481 тыс. в марте (пересмотрено с 1482 тыс.).

Аналитики ожидали, что в апреле число выданных разрешений на строительство составит 1450 тыс.

В годовом сравнении число выданных разрешений сократилось на 3.2%.