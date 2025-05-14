EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.5 млн барр., запасы нефтепродуктов сократились на 4.2 млн барр.

Москва, 14 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 9 мая, вырос на 3.5 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали сокращение запасов нефти на 1.8 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 1.0 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 3.2 млн барр.

Аналитики ожидали сужения запасов дистиллятов на 0.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) вырос на 0.5 млн барр., составив 399.7 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR на 233.0 млн барр. ниже, чем в 2021 году.

Республиканская партия США 13 мая внесла законопроект в Палату представителей с предложением пополнить SPR в объеме, эквивалентном 1,3 млрд долларов. По текущим ценам можно закупить около 21 млн барр. нефти. Кроме того, 218 млн долларов планируется направить на обслуживание, ремонт хранилищ и их инфраструктуры. Проект также отменяет мандат на сокращение и продажу нефти из резерва.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе снизились на 1.1 млн барр. и составили 23.9 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.387 млн барр. в сутки против 13.367 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 9 мая, выросли на 4.287 млн барр., запасы бензина сократились на 1.374 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 3.675 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.85 млн барр.