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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 мая 2025 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
14.05.2025 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.3 млн барр.

Москва, 14 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 9 мая, выросли на 4.287 млн барр., запасы бензина сократились на 1.374 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 3.675 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, уменьшились на 0.85 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.8 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.4 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.1 млн барр.

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