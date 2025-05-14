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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 мая 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
14.05.2025 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 14 мая

Москва, 14 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Индекс цен производителей Японии;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии, финал;

11:15 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

12:15 мск Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск: Проект годового госбюджета Канады;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае.

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