Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 30 апреля

Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск Объём промышленного производства в Японии, предварительно;
02:50 мск: Розничные продажи в Японии;
04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;
04:30 мск Индекс потребительских цен в Австралии;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;
04:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая;
04:30 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin);
07:00 мск Число закладок новых домов в Японии;
08:30 мск: Потребительские расходы во Франции;
08:30 мск: ВВП Франции, предварительно;
09:00 мск Цены на импорт в Германии;
09:00 мск: Розничные продажи в Германии;
09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, предварительно;
10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF;
10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии;
11:00 мск: ВВП Италии, предварительно;
11:00 мск: ВВП Германии, предварительно;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии, предварительно;
12:00 мск: ВВП еврозоны, предварительно;
15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP;
15:30 мск: ВВП Канады;
15:30 мск: ВВП США;
15:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США;
15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США, предварительно;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго;
17:00 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США;
17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США;
17:00 мск: Личные доходы потребителей в США;
17:00 мск: Личные расходы потребителей в США;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии, предварительно.